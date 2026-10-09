Emekli promosyonları Ekim 2026 | En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu 12 bin liraya kadar nakit promosyonu farklı finansman ve kart fırsatlarıyla destekliyor. Kampanya paketinde 12 ay vadeli 40 bin liralık faizsiz kredi, aylık 6 bin liraya kadar Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin liralık faizsiz nakit avans seçenekleri bulunuyor.

Bu fırsatların birlikte değerlendirilmesi halinde sunulan toplam avantaj 90 bin liraya kadar çıkabiliyor.