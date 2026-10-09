Emekli promosyonları Ekim 2026 | En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar
Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler için ekim ayında promosyon yarışı yeniden hareketlendi. Emekli promosyonları kapsamında nakit ödemenin yanı sıra kart harcaması, otomatik fatura talimatı ve farklı bankacılık ürünleriyle sunulan ek fırsatlar toplam tutarı yukarı taşıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek ödeme kaç TL? İşte, kampanya detayları…
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu 12 bin liraya kadar nakit promosyonu farklı finansman ve kart fırsatlarıyla destekliyor. Kampanya paketinde 12 ay vadeli 40 bin liralık faizsiz kredi, aylık 6 bin liraya kadar Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin liralık faizsiz nakit avans seçenekleri bulunuyor.
Bu fırsatların birlikte değerlendirilmesi halinde sunulan toplam avantaj 90 bin liraya kadar çıkabiliyor.
DENİZBANK
DenizBank'ta emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 5 bin liradan 12 bin liraya kadar temel promosyon veriliyor. KMH kullanımı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı gibi ek koşulların yerine getirilmesi halinde 18 bin liraya kadar ilave ödeme alınabiliyor. Böylece kampanya kapsamında toplam promosyon tutarı 30 bin liraya kadar yükseliyor.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım'ın emeklilere sunduğu promosyon seçenekleri 8 bin 750 liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkıyor. Ödenecek tutar, emeklinin dahil olduğu maaş dilimine göre belirleniyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş aralığına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira arasında nakit promosyon veriliyor. Buna ek olarak 2 otomatik fatura talimatı için 3 bin lira, kredi kartıyla 5 bin liralık harcamaya 5 bin lira, KMH kullanımına 4 bin lira ve sigorta işlemlerine 5 bin lira ek ödeme sağlanıyor. Vadesiz hesap avantajı kapsamında ise maaş tutarına göre 1.000 liradan 6 bin liraya kadar ilave ödeme alınabiliyor. Böylece toplam avantaj 35 bin liraya kadar çıkabiliyor.