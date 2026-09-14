Emekli promosyonları Eylül 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 27 bin TL'ye varan nakit promosyon ve bonusun yanı sıra, emekli yakınlarını bankaya yönlendirenlere 5 bin TL'ye varan nakit ödül sunuyor.

Maaş tutarına göre toplam promosyon ve bonus fırsatı şöyle:

9.999 TL ve altı: 18.000 TL

10.000-14.999 TL: 23.500 TL

15.000-19.999 TL: 27.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 32.000 TL

Ayrıca emekli yakınlarının bankaya yönlendirilmesiyle 5 bin TL'ye varan ek nakit ödül fırsatı bulunuyor.