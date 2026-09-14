Emekli promosyonları Eylül 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...
Emeklilerin bankalardan aldığı promosyon ödemelerinde Eylül 2026 hareketliliği yaşanıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen vatandaşlar, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar ise maaş tutarına göre değişen ödeme seçenekleriyle emeklilere farklı fırsatlar sunuyor. Peki, Eylül 2026’da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, bankaların güncel ödeme tutarları kaç TL oldu? İşte güncel emekli promosyon fırsatları...
Eylül ayında emekli promosyonlarından yararlanmak isteyenler için bankaların güncel kampanyaları merak konusu oldu. Maaşını taşıyacak emeklilere sunulan promosyon tutarları, ek koşullar ve kampanya detayları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
İşte Eylül 2026'da bankaların emeklilere sunduğu promosyon fırsatları ve ödeme tutarları...
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 27 bin TL'ye varan nakit promosyon ve bonusun yanı sıra, emekli yakınlarını bankaya yönlendirenlere 5 bin TL'ye varan nakit ödül sunuyor.
Maaş tutarına göre toplam promosyon ve bonus fırsatı şöyle:
9.999 TL ve altı: 18.000 TL
10.000-14.999 TL: 23.500 TL
15.000-19.999 TL: 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 32.000 TL
Ayrıca emekli yakınlarının bankaya yönlendirilmesiyle 5 bin TL'ye varan ek nakit ödül fırsatı bulunuyor.
AKBANK
Akbank, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan alma taahhüdü karşılığında ödenecek toplam promosyon, maaş tutarına göre değişiyor.
0-9.999 TL maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
Başvurular Akbank Mobil veya müşteri iletişim merkezi üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank'ın kampanyasında nakit promosyonun yanı sıra vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura talimatlarına bağlı ek ödüller bulunuyor.
En yüksek maaş grubunda ödemeler şöyle:
0-9.999 TL: 23.000 TL
10.000-14.999 TL: 26.000 TL
15.000-19.999 TL: 32.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 35.000 TL
Kampanyadan yararlanmak için bazı ek ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.