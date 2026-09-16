Emekli promosyonları Eylül 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...
Eylül ayında emekli promosyon kampanyaları bankalar arasında yeniden hareketlendi. Maaşını taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emekliler için farklı ödeme seçenekleri sunulurken kampanya şartları değişkenlik gösteriyor. Peki, Eylül 2026 emekli promosyonlarında hangi banka ne kadar veriyor? İşte, ödeme detayları...
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.
VAKIFBANK
VakıfBank'ta emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemesi yapılıyor.
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL ile 15.000 TL arasında maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL ile 20.000 TL arasında maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
HALKBANK
Halkbank'ta da SGK emeklilerine maaş tutarına göre farklı promosyon seçenekleri sunuluyor. Bankanın kampanyasında ödeme miktarı emekli maaşına göre belirlenirken promosyon tutarı 12.000 TL'ye kadar çıkıyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, eylül ayında emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Kampanyada iki otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler için ek ödeme imkanı da bulunuyor.
Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle:
0-9.999 TL arasında maaş alanlara: 9.700 TL
10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara: 14.700 TL
15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara: 18.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 21.400 TL
Bankanın referans kampanyasında ise yönlendirilen her yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL ödül veriliyor. Bu kapsamda toplam 8.600 TL'ye kadar ek kazanç sağlanabiliyor. En yüksek maaş grubunda referans ödülü de eklendiğinde toplam tutar 30.000 TL'ye ulaşabiliyor.