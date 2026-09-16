Emekli promosyonları Eylül 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.