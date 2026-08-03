Emekli promosyonları güncellendi: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...
Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından bankalar arasındaki rekabet kızışırken, 2026 Ağustos ayı güncel emekli promosyon rakamları netlik kazandı. Peki, "2026 Ağustos döneminde bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor ve en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? İşte güncel tutarlar ve kampanyaların detayları...
YAPI KREDİ
Banka, emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.
AKBANK
SGK emeklileri arasında yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarından maaşını Akbank'a taşıyan veya mevcut maaş taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor.
TEB
Maaşını 36 ay boyunca TEB'den alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 21 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşı tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapılırken, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler 9 bin TL'ye kadar ek promosyon alabiliyor.