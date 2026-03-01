Emekli promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel rakamlar
Bankaların promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Bazı bankalar nakit promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi ve kredi kartı kullanımı gibi kriterleri yerine getiren emeklilere ek ödeme yapıyor. Bu sebeple güncel emekli promosyon kampanyaları SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Kamu ve özel bankaların emekli maaş promosyonu tutarları değişkenlik gösteriyor. Peki, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, TEB, Akbank, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası güncel kampanyaları ne durumda? İşte güncel tutarlar...
Bankaların emekli promosyon kampanyaları 2026 Mart ayı için araştırılmaya başlandı. Emekli zammı bankalar arasındaki rekabeti kızıştırırken, en yüksek emekli maaş promosyonu tutarı ek ödemelerle birlikte 31 bin TL'yi buldu. Bu noktada en fazla ödeme yapan bankayı merak eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ‘’En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?’’ sorusunu gündeme taşıdı. VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Denizbank, İş Bankası, TEB ve Yapı Kredi güncel promosyon kampanyaları belli oldu.
İşte banka banka Mart 2026 emekli promosyonu tutarları...
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL’ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunmaktadır.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.
(Kampanyanın Mart ayında da devam etmesi bekleniyor)
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacak.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarına göre değişmekte olup 5 bin TL’den başlayıp, 12 bin TL’ye kadar yapılmaktadır.
İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat’e taşıyanlara 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabilmektedir. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi verilmektedir.
Mevcut emekliler de yılda iki kere 25 bin TL’ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlandırılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.