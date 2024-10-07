Emekli promosyonları güncellendi! İşte Ekim ayında en yüksek promosyon ödeyen bankalar
Ekim ayının gelmesiyle kamu ve özel bankalar emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalar, promosyon ödemeleriyle beraber müşterilerine farklı fırsatlar sunmaya da devam ediyorlar. İşte banka banka yeni promosyon tutarları…
Ekim ayında banka promosyonları yeniden güncellendi. Bankalar, müşteri çekme yarışı kapsamında kampanyalarına hız verirken, emeklilere 24 bin TL’ye kadar ek ödeme imkanı sunuluyor. Ekim’in gelmesiyle birlikte bankalar, emekli maaşına göre promosyon tutarlarını güncelledi.
İŞTE BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI
ZİRAATBANK
Bankkart müşterilerine kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yaptıkları harcamalarda Bankkart lira kazanma fırsatı sağlıyor. Müşterilerine 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.
VAKIFBANK
5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon ödemesi yapan banka, maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme imkanı sağlıyor.