Emekli promosyonları güncellendi: Uzmanlardan banka değiştirecekler için uyarı

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında bankaların güncel promosyon kampanyaları geliyor. Yılın sonuna yaklaşırken müşteri portföyünü büyütmek isteyen bazı bankalar, promosyon ödemelerini sadece maaş tutarına göre belirlerken; bazı bankalar ise ek fırsatlar ve kampanyalarla toplam promosyon tutarını artırmayı hedefledi.