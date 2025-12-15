Emekli promosyonları güncellendi: Uzmanlardan banka değiştirecekler için uyarı
Aralık 2025 itibarıyla bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Kamu ve özel bankaların sunduğu güncel rakamlar netleşti. Peki Aralık 2025’te hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte güncel rakamlar...
Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında bankaların güncel promosyon kampanyaları geliyor. Yılın sonuna yaklaşırken müşteri portföyünü büyütmek isteyen bazı bankalar, promosyon ödemelerini sadece maaş tutarına göre belirlerken; bazı bankalar ise ek fırsatlar ve kampanyalarla toplam promosyon tutarını artırmayı hedefledi.
İŞ BANKASI:
İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıl boyunca buradan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda maaşa göre 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Banka, iki yeni fatura talimatına 1.000 TL, 5.000 TL’lik kredi kartı harcaması yapan yeni müşterilerine ise 8.000 TL’ye varan ödül sunuyor. Böylelikle bankanın SGK emeklisi maaş müşterilerine sunduğu promosyon 24 bin TL’ye ulaşıyor.