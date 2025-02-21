Emekli promosyonları mart ayında rekor kıracak: Hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?
Emekli promosyonları veren bankalar, 2025 Şubat itibarıyla promosyon tutarlarını güncelledi. Peki, emekli promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek promosyonu sunuyor? Promosyonlar artacak mı? Bankalar, emeklilere ek avantajlar sunuyor mu? İşte, tüm bu soruların yanıtları ve detaylar...
Mart ayı, emekli promosyonları açısından büyük bir rekabete sahne olacak. Kamu bankaları, geçen yıl 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemelerini artırma yoluna gidebilir. Özel bankalar ise geçtiğimiz yıl 20 bin TL'yi aşan promosyon ödemelerini daha da yukarı çekmeyi hedefliyor.
Şubat 2025 itibarıyla, bankalar sadece nakit promosyonlarla değil, avantajlı kredi ve ek bonuslar ile de emeklilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. İşte, bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları ve sağladıkları ek fırsatlar: