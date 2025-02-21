Emekli promosyonları mart ayında rekor kıracak: Hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?

Mart ayı, emekli promosyonları açısından büyük bir rekabete sahne olacak. Kamu bankaları, geçen yıl 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemelerini artırma yoluna gidebilir. Özel bankalar ise geçtiğimiz yıl 20 bin TL'yi aşan promosyon ödemelerini daha da yukarı çekmeyi hedefliyor.