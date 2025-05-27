Emekli promosyonları mayıs ayında kızıştı: İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Emekli promosyonları, Mayıs 2025 itibarıyla bankaların güncel kampanyalarıyla yeniden ön plana çıktı. Milyonlarca emekli, maaşlarını taşıdıkları bankalardan en yüksek promosyonu almak için araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyalarının detayları…
Mayıs ayı ile birlikte emekli promosyonlarına olan ilgi yeniden arttı. Emekliler, maaşlarını aldıkları bankalardan alacakları promosyonlarla ek gelir sağlamaya devam ediyor. Hem özel hem de kamu bankaları, çeşitli ödeme seçenekleri ve kampanyalarla öne çıkıyor. Peki, en yüksek promosyon ne kadar ve hangi bankadan alınabilir? İşte merak edilen tüm detaylar.
2025 yılında emekli promosyonları hız kesmeden sürüyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve 12 banka daha rekabette öne çıkmak için yeni kampanyalar düzenliyor. Emekliler ise en yüksek promosyonu hangi bankadan alacaklarını araştırıyor.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
İŞ BANKASI
Kampanya, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 12.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 16.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 18.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 21.000 TL