Emekli promosyonları mayıs ayında kızıştı: İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Mayıs ayı ile birlikte emekli promosyonlarına olan ilgi yeniden arttı. Emekliler, maaşlarını aldıkları bankalardan alacakları promosyonlarla ek gelir sağlamaya devam ediyor. Hem özel hem de kamu bankaları, çeşitli ödeme seçenekleri ve kampanyalarla öne çıkıyor. Peki, en yüksek promosyon ne kadar ve hangi bankadan alınabilir? İşte merak edilen tüm detaylar.