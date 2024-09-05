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  4. Emekli promosyonları sil baştan! Maaşın 2 katı promosyon ödeyen bankalar var

Emekli promosyonları sil baştan! Maaşın 2 katı promosyon ödeyen bankalar var

Bankalar emekli promosyon ödemelerinde kesenin ağzını açtı.

Emekli promosyonları sil baştan! Maaşın 2 katı promosyon ödeyen bankalar var - Sayfa 1

Son yıllarda revaçta olan emekli promosyon ödemelerinde bankaların yarışları hız kesmiyor. Öyle ki bazı bankalar emekli maaşının iki katına varacak seviyede ikramiye kararı aldı.

milliyet.com.tr’deki habere göre bazı bankaların promosyon hesaplaması şu şekilde:

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Emekli promosyonları sil baştan! Maaşın 2 katı promosyon ödeyen bankalar var - Sayfa 2

VAKIFBANK

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

 

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Emekli promosyonları sil baştan! Maaşın 2 katı promosyon ödeyen bankalar var - Sayfa 3

YAPIKREDİ

Maaş                                    Promosyon        Fatura talimatı  K.K. harcaması   Dijital aktiflik T. Promosyon

0 - 9.999 TL                        6.250 TL               1.500 TL               1.000 TL               500 TL                   9.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL     10.000 TL            1.500 TL               1.000 TL               500 TL                   13.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL     12.500 TL            1.500 TL               1.000 TL               500 TL                   15.500 TL

20.000 TL ve üzeri           15.000 TL            1.500 TL               1.000 TL               500 TL                   18.000 TL

 

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Emekli promosyonları sil baştan! Maaşın 2 katı promosyon ödeyen bankalar var - Sayfa 4

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor.

Emekli promosyon avantajından 1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

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