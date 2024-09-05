Emekli promosyonları sil baştan! Maaşın 2 katı promosyon ödeyen bankalar var
Bankalar emekli promosyon ödemelerinde kesenin ağzını açtı.
Son yıllarda revaçta olan emekli promosyon ödemelerinde bankaların yarışları hız kesmiyor. Öyle ki bazı bankalar emekli maaşının iki katına varacak seviyede ikramiye kararı aldı.
milliyet.com.tr’deki habere göre bazı bankaların promosyon hesaplaması şu şekilde:
VAKIFBANK
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.
YAPIKREDİ
Maaş Promosyon Fatura talimatı K.K. harcaması Dijital aktiflik T. Promosyon
0 - 9.999 TL 6.250 TL 1.500 TL 1.000 TL 500 TL 9.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL 1.500 TL 1.000 TL 500 TL 13.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL 1.500 TL 1.000 TL 500 TL 15.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 1.500 TL 1.000 TL 500 TL 18.000 TL
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor.
Emekli promosyon avantajından 1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.