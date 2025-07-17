Emekli promosyonları yenilendi! Temmuz 2025'te en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Temmuz ayında emekli promosyon kampanyaları gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Emekli maaşını en yüksek promosyonu sunan bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu promosyon tutarlarını ve şartlarını merak ediyor. Özel ve kamu bankalarında promosyon miktarları ve başvuru koşulları farklılık gösteriyor. Peki, 2025 Temmuz ayında en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, başvuru şartları neler? İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları ve detaylı karşılaştırmalar…
Temmuz 2025 itibarıyla emekli promosyonları, özellikle emekli ve memur maaş zamlarının ardından yeniden hareket kazandı. Bankalar çeşitli şartlara göre farklı kampanyalar sunuyor.
Bazı bankalar, emekli maaşını hesaplarına taşıyan müşterilere 27.000 TL’ye varan promosyon sağlayabiliyor. Bazı bankalar ise maaş tutarına bağlı ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.
En yüksek promosyon tutarı, başvuru şartlarına ve maaşın aktarıldığı bankaya göre değişiklik gösteriyor. İşte Temmuz 2025 itibarıyla öne çıkan banka promosyonları:
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.