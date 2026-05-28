Emekli promosyonlarında bankalar kesenin ağzını açtı: Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?
Bankalar, emekli maaş müşterilerini kazanmak için promosyon rekabetini hızlandırdı. Güncellenen kampanyalar kapsamında bazı özel bankalar 40 bin TL’ye kadar nakit ödeme sunarken, ek avantajlarla birlikte toplam destek paketinin 100 bin TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor. İşte bankaların sunduğu promosyon tutarları…
Emekli promosyonlarında kamu ve özel bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere yönelik hazırlanan yeni kampanyalarda nakit promosyon tutarları yükselirken, ek ödeme ve çeşitli avantajlar da devreye alınmaya başladı.
Yeni kampanyalar kapsamında kamu bankalarında emekli promosyonları 12 bin TL’ye kadar yükselirken, özel bankalarda sunulan ödeme tutarları ise ek avantajlarla birlikte 20 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
Bankalar, kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı ile mevduat ve yatırım ürünleri gibi ek koşullar karşılığında emeklilere farklı avantajlar sunmaya devam ediyor. Ek kampanyalar ve yan hakların da dahil edilmesiyle bazı bankalarda toplam destek tutarının 100 bin TL seviyesine kadar çıkabildiği belirtilirken, uzmanlar önümüzdeki süreçte bankalar arasındaki promosyon rekabetinin daha da kızışabileceğine dikkat çekiyor.