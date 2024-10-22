Emekli promosyon tutarları güncelledi! Ocak maaş zammı ödemeleri yeniden artırabilir
Özel bankalar emekliyi kendilerine çekmek için promosyon ödemelerinde erken artışlara yöneldi. Emeklinin ocak maaş zammı öncesinde promosyonlarda art arda artış yaşanıyor. Bankalar yeni rakamlarını şimdiden açıklamaya başladı. En yüksek promosyon 20 bin lirayı bulurken ocak ayında bu rakamların daha da artması bekleniyor.
Özel ve kamu bankalarının emekliye ödedikleri maaş promosyonlarında güncellemeler gelmeye devam ediyor. Emeklinin ocakta alacağı maaş zamları öncesinde bankalar şimdiden promosyon tutarlarında güncelleme yapmaya başladı. Bankalar elini çabuk tutarak yeni promosyon tutarlarını duyurmaya başladı.
Bankaların emekliyi kapma yarışı maaş zammı öncesinde hızlandı
Emeklinin ocak ayında alacağı zam öncesinde özel bankalarda promosyon hareketliliği yaşanıyor. Emekli de en yüksek promosyonu veren bankaları şimdiden radarına aldı. Maaşını yüksek promosyonla başka bankaya taşımak isteyen emekliler araştırma yaparken, bankaların promosyon tutarlarında güncelleme haberleri de geliyor. Maaşa göre değişiklik gösteren tutarlarda şu ana kadar en yüksek rakam 20 binin üzerine çıktı.
Promosyon tutarı maaşa göre belirleniyor
Maaşını bankadan almaya başlayan emeklilerin geliri; 10 bin TL’ye kadar ise 6 bin 250 TL; 10 bin TL- 15 bin TL arası ise 10 bin TL; 15 bin -20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL; 20 bin TL ve üzeri ise 15 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.
Fatura talimatları promosyonda avantaj sağlıyor
Bazı bankalar emeklilerin verecekleri her otomatik fatura talimatına göre ek ödeme olanağı da sağlıyor. Bu rakam promosyona ek olarak neredeyse 3 bin lirayı buluyor. Bankalar fatura talimatında sayı da veriyor. En az 3 fatura talimatı verilmesi halinde rakam daha da yükseliyor.