Emekli promosyon tutarları güncelledi! Ocak maaş zammı ödemeleri yeniden artırabilir

Promosyon tutarı maaşa göre belirleniyor

Maaşını bankadan almaya başlayan emeklilerin geliri; 10 bin TL’ye kadar ise 6 bin 250 TL; 10 bin TL- 15 bin TL arası ise 10 bin TL; 15 bin -20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL; 20 bin TL ve üzeri ise 15 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.