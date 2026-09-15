Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: Hangi banka daha fazla ödüyor?
2026 emekli promosyonları, maaşını farklı bir bankaya taşımayı veya mevcut banka taahhüdünü yenilemeyi planlayan emeklilerin gündeminde. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, bankaların kampanya şartlarını yerine getirerek 35 bin TL’ye kadar promosyon ve ek ödeme fırsatından yararlanabiliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödüyor? İşte 2026 yılı emekli promosyon kampanyaları ve bankaların güncel ödeme tutarları...
Eylül ayında bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları güncellendi. Maaşını başka bir bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere sunulan promosyon tutarları, bankaların kampanya şartlarına göre 35 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Eylül ayında bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları, maaş tutarına göre farklı ödeme seçenekleriyle uygulanıyor. Bazı bankalar nakit promosyon sunarken, bazıları ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta veya ek hesap gibi ek şartların yerine getirilmesi halinde toplam promosyon tutarını artırıyor.
Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? İşte Eylül 2026 itibarıyla bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları...
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi yapıyor.
Buna göre 0-9.999 TL arasındaki maaşlar için 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerindeki emekli maaşları için ise 12.000 TL'ye varan promosyon ödeniyor.