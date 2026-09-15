Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: Hangi banka daha fazla ödüyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi yapıyor.

Buna göre 0-9.999 TL arasındaki maaşlar için 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerindeki emekli maaşları için ise 12.000 TL'ye varan promosyon ödeniyor.