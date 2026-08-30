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  4. Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: Ödemeler 90 bin TL’ye ulaştı! İşte bankaların kampanyaları

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: Ödemeler 90 bin TL’ye ulaştı! İşte bankaların kampanyaları

Temmuz zammının ardından bankaların emekli promosyon kampanyaları da yeniden gündeme geldi. Ağustos ayında bazı bankalarda emekli promosyonu 35 bin TL’ye kadar yükselirken, faizsiz kredi ve nakit avans gibi ek fırsatlarla toplam avantaj 90 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka emekli promosyon kampanyaları

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Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: Ödemeler 90 bin TL’ye ulaştı! İşte bankaların kampanyaları - Sayfa 1

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar da promosyon kampanyalarında güncellemeye gitti. Bazı bankalarda emekli promosyonları 35 bin TL’ye kadar yükselirken, faizsiz kredi ve nakit avans gibi ek fırsatlarla birlikte toplam avantajın 90 bin TL’ye kadar çıktığı görülüyor. Ancak söz konusu tutarın tamamının doğrudan nakit promosyon olmadığına dikkat çekiliyor.

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Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: Ödemeler 90 bin TL’ye ulaştı! İşte bankaların kampanyaları - Sayfa 2

Bankalar, yüksek promosyon tutarlarından yararlanmak isteyen emekliler için kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı veya kredi kullanımı gibi ek şartlar sunabiliyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce kampanyaların tüm koşullarının ve avantajlarının dikkatlice incelenmesi gerekiyor.

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Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: Ödemeler 90 bin TL’ye ulaştı! İşte bankaların kampanyaları - Sayfa 3

İşte bankalar ve promosyon kampanyaları...

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Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: Ödemeler 90 bin TL’ye ulaştı! İşte bankaların kampanyaları - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nda ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12 bin liraya varan promosyon veriliyor.

Bunun yanında toplamda 90 bin liraya varan avantaj sunuluyor. Kampanya kapsamında 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, her ay 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin TL faizsiz nakit avans imkanları bulunuyor.

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