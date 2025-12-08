Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı! Rakam 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte güncel kampanyalar...
Bankaların promosyon yarışı, aralık ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Bazı bankalar nakit promosyonun yanı sıra ek fırsatlar, kredi avantajları ve kart ayrıcalıkları sunuyor. Bu sebeple güncel emekli promosyonu kampanyaları, ek gelir elde etmek isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Özel ve kamu bankalarının emekli maaş promosyonu tutarları değişkenlik gösteriyor. İşte, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyaları...
Müşterilerini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyonu kampanyalarını 2025 Aralık ayı için yeniledi. Böylece en yüksek emekli maaş promosyonu tutarı, ek ödemelerle birlikte 31 bin TL'yi buldu.
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
Bankaların emekli promosyon kampanyaları Aralık ayı itibarıyla güncellendi. Kamu bankaları 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yaparken, özel bankalarda bu rakam 31.000 TL’ye ulaştı.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım sunuyor.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacak.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.