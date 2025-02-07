Emekli promosyonlarında rekor ödeme: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
2025 Şubat ayında emeklilere sunulan promosyonlar güncellenerek, bankaların en yüksek ödeme miktarları belirlendi. Birçok banka ise farklı fırsatlarla emeklilere avantaj sağlamaya devam ediyor.
2025 yılının Şubat ayında, emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, özel ve kamu bankaları promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalar, emekli promosyonuna ek ödemelerle birlikte toplamda 27 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL