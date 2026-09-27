Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar
Emekli promosyon kampanyaları 2026 yılında da bankaların sunduğu farklı fırsatlarla gündemdeki yerini koruyor. Maaşını bankaya taşıyan veya mevcut bankasını değiştirmeyi düşünen emekliler, kampanyalardaki ödeme tutarlarını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte, 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi…
VakıfBank
SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon ödeniyor. VakıfBank'ta 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere, maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapılıyor.
VakıfBank'ın ödeme tablosu şöyle:
10 bin TL'ye kadar maaş: 5 bin TL
10 bin-15 bin TL arası maaş: 8 bin TL
15 bin-20 bin TL arası maaş: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş: 12 bin TL
Türkiye Finans
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine nakit promosyon ve bonuslarla birlikte 32 bin TL'ye kadar ödeme sunuyor. Ayrıca emekli yakınını bankaya yönlendiren müşteriler için 5 bin TL'ye varan ek nakit ödül fırsatı bulunuyor.
Maaş tutarına göre belirtilen promosyonlar şöyle:
0-9.999 TL maaş: 18 bin TL
10.000-14.999 TL maaş: 23 bin 500 TL
15.000-19.999 TL maaş: 27 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş: 32 bin TL
Albaraka Türk
Emekli maaşını taşıyanlara 30 bin TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 8 bin 300 TL, 10.000-14.999 TL arasındakilere 13 bin 300 TL, 15.000-19.999 TL arasındakilere 16 bin 600 TL, 20 bin TL ve üzerindekilere 20 bin TL ödeme yapılıyor. Ek ödüllerle toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.