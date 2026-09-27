Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar

Türkiye Finans

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine nakit promosyon ve bonuslarla birlikte 32 bin TL'ye kadar ödeme sunuyor. Ayrıca emekli yakınını bankaya yönlendiren müşteriler için 5 bin TL'ye varan ek nakit ödül fırsatı bulunuyor.

Maaş tutarına göre belirtilen promosyonlar şöyle:

0-9.999 TL maaş: 18 bin TL

10.000-14.999 TL maaş: 23 bin 500 TL

15.000-19.999 TL maaş: 27 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş: 32 bin TL