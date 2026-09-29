Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon hangi bankada? Banka banka güncel tutarlar...
Eylül ayında emekli promosyon kampanyası yakından takip ediliyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler Ziraat, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve diğer bankaların güncel tutarlarını merak ediyor. Bazı bankalarda emekli promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki 2026 en yüksek emekli maaş promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, banka banka emekli promosyonlarında son durum...
Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından araştırılıyor.
Peki emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
ZİRAAT BANKASI
Emekli maaşı
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda nakit promosyon ve bonus fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 18 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 23 bin 500 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye varan ödeme imkanı sağlanıyor.
Banka ayrıca emekli yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren müşterilerine 5 bin TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor. Toplam ödeme tutarı, maaş grubuna ve kampanya koşullarına göre değişiyor.
DENİZBANK
Maaşını üç yıl boyunca DenizBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, iki otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı gibi ek koşulların yerine getirilmesiyle 18 bin TL'ye kadar ilave ödeme alınabiliyor.
Tüm fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar devam ediyor.