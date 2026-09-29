Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon hangi bankada? Banka banka güncel tutarlar...

Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından araştırılıyor.

Peki emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?