Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka tutarlar...

DENİZBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026

DenizBank‘tan alın 30.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın. Kampanya, 11.06.2026 ile 31.07.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.