Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka tutarlar...
Emekli promosyonu banka kampanyaları, milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi tarafından takip ediliyor. Özellikle temmuz zammı sonrası emekli promosyonu veren bankalar da tutarlarını güncelledi. Peki, Temmuz ayı emekli promosyonu ne kadar, en yüksek veren banka hangisi? En yüksek emekli promosyonu hangi bankalar veriyor, ne kadar? İşte, 2026 Temmuz SSK, Bağkur emekli promosyon tutarları ve ayrıntılar...
DENİZBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026
DenizBank‘tan alın 30.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın. Kampanya, 11.06.2026 ile 31.07.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Temmuz 2026'dır.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON 2026
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026
SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL'ye Varan Emekli Promosyonu. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!