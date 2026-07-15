Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel tutarlar...

ŞEKERBANK

Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Şekerbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise ek koşullarla birlikte 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme yapılabiliyor.

1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Şekerbank'tan alma taahhüdü verilmesini şart koşuyor.