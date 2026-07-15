Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel tutarlar...
Temmuz 2026'da emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Yeni ödeme tutarlarını duyuran bankalar, emekli maaşı aralıklarına göre farklı promosyon fırsatları sunarken, en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar da vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Güncel kampanyaları karşılaştıran emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon ödediğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar...
ALBARAKA
Albaraka Türk, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek koşullarla birlikte ise toplamda 30.000 TL'ye ulaşan ödül fırsatı sunuluyor.
1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Albaraka Türk'ten alma taahhüdü veren müşterilere promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon tutarı emekli maaşına göre değişirken, otomatik fatura ödeme talimatı veren ve yeni emekli müşteri yönlendirenlere ek ödüller sağlanıyor. Referans sistemiyle her yeni emekli müşteri için ek kazanç elde edilebiliyor.
Kampanya kapsamında toplam ödeme, maaş dilimine ve ek koşullara bağlı olarak 8.300 TL'den başlayıp 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
ING BANK
ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine yönelik yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, maaş tutarına göre koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödeniyor. Ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Şekerbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında 0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise ek koşullarla birlikte 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme yapılabiliyor.
1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Şekerbank'tan alma taahhüdü verilmesini şart koşuyor.