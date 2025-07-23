Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon ne kadar ve hangi bankalarda? İşte oranlar...
Zamlı emekli maaşları sonrasında milyonlarca emekli promosyon kampanyalarına yöneldi. Özel ve kamu bankaları olmak üzere kampanyalarını duyuran bankalar arasında promosyon tutarı 27 bin TL'ye kadar yükseldi. 2025 Temmuz güncel emekli banka maaş promosyonları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...
Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Emekli banka promosyonları bankadan bankaya değişirken ez az 10 bin TL, en fazla ise 27 bin liraya kadar çıkıyor. "İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor?" sorusu gündemde.
Peki, en yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır, ne kadar?
Emekliler bankalara maaşlarını taşımayı taahhüt ederek aynı bankadan promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarlarına göre değişiyor. Maaşlarını taşımak isteyenler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden bildirim yapabiliyor.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler.
Kampanya 04.10.2024 ile 31.07.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Denizbank'tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.