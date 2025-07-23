Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon ne kadar ve hangi bankalarda? İşte oranlar...

Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Emekli banka promosyonları bankadan bankaya değişirken ez az 10 bin TL, en fazla ise 27 bin liraya kadar çıkıyor. "İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor?" sorusu gündemde.

Peki, en yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır, ne kadar?