Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel tutarlar...
Emekli promosyon kampanyaları haziran ayında güncellenen tutarlarla yeniden gündeme geldi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, bankaların sunduğu nakit promosyon miktarlarını ve ek kampanyaları araştırıyor. Peki, 2026 Haziran Ziraat, Garanti, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi gibi bankaların emekli promosyonu ne kadar, en yüksek veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, emekli promosyon tutarları hakkında bilgiler...
VAKIFBANK
Bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle:
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
VAKIF KATILIM
Bankadan yapılan açıklamada "15.04.2026-15.06.2026 tarihleri arasında geçerli olan Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyası kapsamında, emekli maaşının Vakıf Katılım’dan alınması durumunda 25.000 TL’ye varan promosyon ödemesine ilave olarak, maaş tutarından bağımsız 15.000 TL’ye varan ek promosyon olmak üzere toplam 40.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacaktır." denildi.
ZİRAAT BANKASI VE ZİRAAT KATILIM
İki bankadan da yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.