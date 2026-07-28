Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakam hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 17,76'lık zammın ardından bankalar promosyon yarışını hızlandırdı. Nakit ödemelerin yanı sıra ek kampanyalar ve avantajlarla toplam promosyon tutarları 35 bin TL'ye kadar yükselirken, emekliler için en yüksek ödemeyi sunan bankalar da belli oldu. İşte bankalar ve güncel ödeme tutarları...
ZİRAAT BANKASI
Kampanya kapsamında promosyon tutarları emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 5 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15.000- 19.999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödeniyor.
HALKBANK
10.000-14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Öte yandan, SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri 5.000 TL promosyondan yararlanabiliyor.
VAKIFBANK
10.000 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 10.000 TL-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL.
GARANTİ BANKASI
Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilerine 25 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, Bonus Kart veya Paracard ile gerçekleştirilen harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek ürün ve hizmetlerden yararlanan müşteriler 10 bin TL'ye kadar ilave ödül kazanabiliyor.