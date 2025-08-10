Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar...

2025 Ağustos ayı itibarıyla bankaların emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Maaşını taşıyan emeklilere sunulan yüksek tutarlı ödemeler ve kampanyalar yakından takip ediliyor. Bazı bankalar yalnızca nakit destek sağlarken, bazıları ek hizmet ve indirimlerle de öne çıkıyor.

Bu ay en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, güncel tutarlar ne kadar oldu? İşte, detaylar...