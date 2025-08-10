Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar...
Emekliler için bankalar tarafından sunulan promosyon kampanyaları, 2025 Ağustos ayında da yoğun ilgi görüyor. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, yüksek ödeme yapan kurumları araştırıyor. Bankalar, nakit promosyonun yanı sıra ek avantajlar ve özel fırsatlarla da dikkat çekiyor. Peki, ağustos ayında en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, başvuru şartları neler? İşte detaylar...
2025 Ağustos ayı itibarıyla bankaların emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Maaşını taşıyan emeklilere sunulan yüksek tutarlı ödemeler ve kampanyalar yakından takip ediliyor. Bazı bankalar yalnızca nakit destek sağlarken, bazıları ek hizmet ve indirimlerle de öne çıkıyor.
Bu ay en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, güncel tutarlar ne kadar oldu? İşte, detaylar...
2025 Ağustos ayı itibarıyla emeklilere yönelik banka promosyonları merakla takip ediliyor. Bazı bankalar, maaş tutarlarına ve ek koşullara bağlı olarak 25.000 TL'ye kadar promosyon veriyor.
İşte öne çıkan bankalar ve bankaların sunduğu promosyon tutarları…
DENİZBANK
DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.