Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka oranlar
Emekli banka promosyonu yeniden gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emekli, maaşını farklı bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon almak için güncel kampanyaları araştırıyor. Özellikle Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, DenizBank, ING ve QNB tarafından sunulan emekli promosyon tutarları yakından takip edilirken, ek nakit ödül ve otomatik fatura talimatı avantajları da merak ediliyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte 2026 güncel emekli banka promosyonu kampanyaları...
Emekli banka promosyonu ödemeleri için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Maaşını taşıyarak daha yüksek promosyon almak isteyen emekliler, bankaların sunduğu güncel kampanyaları tek tek karşılaştırıyor.
Yapı Kredi, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank, ING ve QNB tarafından açıklanan promosyon fırsatları ile ek ödeme seçenekleri, Temmuz 2026'nın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.
İşte banka banka güncel emekli promosyonu tutarları ve kampanyalara ilişkin merak edilen ayrıntılar...
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"