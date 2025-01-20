Emekli promosyonlarında yeni dönem! Ödemeler 24 bin TL’ye çıkıyor: Tarih belli oldu
Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri için SGK ile bankalar arasındaki yeni protokol görüşmeleri başladı. Mart ayı başında sonuçlanması beklenen bu anlaşmayla, kamu ve özel bankaların sunduğu promosyon tutarlarının artırılması hedefleniyor.
Türkiye'de yüksek enflasyon ve artan emekli maaşları, bankalar arasındaki promosyon yarışını kızıştırdı. Emeklilere daha fazla ulaşmak isteyen bankalar, kampanyalarını güncellemeye başladı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Bu arada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yeni bir promosyon anlaşması için görüşmeler sürüyor. Mart ayında sonuçlanması beklenen bu süreç, emeklilere cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor.
Geçen yıl 31 Mart seçimleri öncesinde SGK, 19 banka ile yaptığı protokolle emekli promosyonlarına dair düzenlemeler yapmıştı. Ancak ekonomik koşullardaki değişim, bankaların mevcut kampanyalarını yeniden şekillendirmesine neden oldu.