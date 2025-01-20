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  4. Emekli promosyonlarında yeni dönem! Ödemeler 24 bin TL’ye çıkıyor: Tarih belli oldu

Emekli promosyonlarında yeni dönem! Ödemeler 24 bin TL’ye çıkıyor: Tarih belli oldu

Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri için SGK ile bankalar arasındaki yeni protokol görüşmeleri başladı. Mart ayı başında sonuçlanması beklenen bu anlaşmayla, kamu ve özel bankaların sunduğu promosyon tutarlarının artırılması hedefleniyor.

Emekli promosyonlarında yeni dönem! Ödemeler 24 bin TL’ye çıkıyor: Tarih belli oldu - Sayfa 1

Türkiye'de yüksek enflasyon ve artan emekli maaşları, bankalar arasındaki promosyon yarışını kızıştırdı. Emeklilere daha fazla ulaşmak isteyen bankalar, kampanyalarını güncellemeye başladı.

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Emekli promosyonlarında yeni dönem! Ödemeler 24 bin TL’ye çıkıyor: Tarih belli oldu - Sayfa 2

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bu arada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yeni bir promosyon anlaşması için görüşmeler sürüyor. Mart ayında sonuçlanması beklenen bu süreç, emeklilere cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor.

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Emekli promosyonlarında yeni dönem! Ödemeler 24 bin TL’ye çıkıyor: Tarih belli oldu - Sayfa 3

Geçen yıl 31 Mart seçimleri öncesinde SGK, 19 banka ile yaptığı protokolle emekli promosyonlarına dair düzenlemeler yapmıştı. Ancak ekonomik koşullardaki değişim, bankaların mevcut kampanyalarını yeniden şekillendirmesine neden oldu.

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Emekli promosyonlarında yeni dönem! Ödemeler 24 bin TL’ye çıkıyor: Tarih belli oldu - Sayfa 4

Birçok özel banka, promosyon ödemelerinde üst limiti 20-24 bin TL'ye kadar yükseltirken, kamu bankaları ve bazı özel bankalar ise hala protokolde belirlenen 12 bin TL'lik tavan uygulamasına devam ediyor.

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