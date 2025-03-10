Emekli promosyonlarında yeni dönem! SGK uzmanı anlattı
Emekli promosyonları konusunda bankalar arasındaki rekabet giderek kızışırken, promosyon tutarları da yükselmeye devam ediyor. Mart ayında beklenen yeni protokolün imzalanmayacağı duyurulunca emekliler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ancak SGK uzmanından gelen açıklama umut verdi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli promosyonlarında yeni bir dönemin başlayacağını belirtti. İşte detaylar...
Emekli promosyonlarındaki artış hızla sürerken, bankalar arasındaki rekabetin daha da şiddetleneceği ve promosyon tutarlarının rekor seviyelere ulaşacağı öngörülüyor. 2024 yılına girilmesiyle birlikte emekliler için Mart ayında kritik bir gelişme bekleniyordu. Ancak son açıklamalar, bu beklentinin değiştiğini gösterdi.
Son dönemde kamuoyunda SGK ile bankalar arasında Mart ayında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağına dair büyük bir beklenti vardı. Ancak yapılan son açıklamalar, bu protokolün uygulanmayacağına ve bankaların promosyon tutarlarını serbest piyasa koşullarına göre belirlemeye devam edeceğine işaret etti.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2017 yılından bu yana emekli promosyonlarının her yıl düzenli olarak arttığını ifade etti. 2024 yılı itibarıyla promosyon ödemelerinin 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değiştiğini belirten Yılmaz, serbest piyasa koşullarında bu rakamların daha da artabileceğini söyledi. Ayrıca, emekli maaşlarındaki artışla birlikte promosyonların 25 bin TL ile 27 bin TL seviyelerine ulaşabileceğine de dikkat çekti.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Mart ayında beklenen promosyon protokolünün imzalanmayacak olmasına rağmen bankaların promosyon tutarlarını kendi başlarına belirlemeye devam edeceğini belirtti. Yılmaz, bu durumun emekliler için olumsuz bir gelişme olmayacağını vurguladı. Aksine, bankalar arasındaki artan rekabetle birlikte, emeklilere sunulan promosyon ödemelerinin artmasının beklendiğini ifade etti. Yılmaz, promosyonların 2024 yılında 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, rekabetin bu tutarları daha da yükseltebileceğini söyledi.