Emekli promosyonlarında yeni dönem! SGK uzmanı anlattı

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2017 yılından bu yana emekli promosyonlarının her yıl düzenli olarak arttığını ifade etti. 2024 yılı itibarıyla promosyon ödemelerinin 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değiştiğini belirten Yılmaz, serbest piyasa koşullarında bu rakamların daha da artabileceğini söyledi. Ayrıca, emekli maaşlarındaki artışla birlikte promosyonların 25 bin TL ile 27 bin TL seviyelerine ulaşabileceğine de dikkat çekti.