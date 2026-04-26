Emekli promosyonu 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar
Banka promosyonu ile bankaların güncel tutarları Nisan ayı çerçevesinde güncellenmeye devam ediyor. En yüksek emekli promosyonu hangi banka sorusu 2026 Nisan ayında da gündemde yer almaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında milyonlarca SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan zamla beraber kamu ve özel bankalar da emekli promosyon tutarlarını yükseltti. Peki, Nisan ayı emekli promosyonu ne kadar, en yüksek veren banka hangisi? İşte, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası 2026 emekli promosyonu veren bankalar ve güncel kampanyaları...
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU 2026
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.8.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Akbank da promosyon kampanyasını "SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda" açıklamasıyla duyurdu
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül.
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Nisan 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.