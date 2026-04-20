Emekli promosyonu 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar
2026 yılında emekli promosyon kampanyaları yenilenirken, bankalar arasındaki rekabet daha da arttı. Nakit ödemelerin yanı sıra sunulan ek ödül ve avantajlarla toplam kazanç tutarları yükselirken, en yüksek promosyonu veren bankalar emeklilerin odağında yer alıyor. İşte banka banka güncel promosyon tutarları ve sunulan fırsatlar...
Emekli promosyonlarına ilişkin son gelişmeler gündemdeki önemini korurken, bankaların sunduğu en yüksek ödeme tutarları ve başvuru koşulları büyük ilgi çekiyor.
Maaş aralıklarına göre farklılık gösteren nakit promosyonlar; ek kampanyalar, ödüller ve çeşitli avantajlarla daha cazip hale geliyor. Güncel promosyon fırsatları, emekliler için önemli bir ek gelir kapısı olmayı sürdürüyor.
İşte banka banka promosyon tutarları ve avantajlar...
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Garanti BBVA, emekli maaşına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon veriyor. Bonus ve Paracard harcamaları, avans hesap ve sigorta ürünleriyle 10.000 TL'ye kadar ek kazanç sağlanabiliyor. Toplam avantaj 25.000 TL'ye kadar ulaşıyor.