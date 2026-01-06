Emekli promosyonu 2026: Ocak ayında en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar...
Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına yapılacak Ocak 2026 zammı, banka promosyonlarını da yeniden gündeme taşıdı. En yüksek emekli promosyonunu sunan bankalar ile yeni dönem kampanyaları, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından izleniyor. Bu kapsamda, Ocak ayı itibarıyla emekli promosyon tutarları ne kadar oldu, hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor? İşte 2026 yılı için emeklilere promosyon veren bankalar ve güncel kampanya detayları…
Ocak 2026 itibarıyla özel ve kamu bankalarının emeklilere sunduğu promosyon tutarları yeniden belirlendi. Emekli promosyonlarında güncel rakamlar ve en yüksek ödemeyi yapan bankaların listesi, yeni yıl yaklaşırken vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekli maaş artışlarının netleşmesiyle birlikte bankalar da promosyon kampanyalarını güncelledi.
Buna göre, 2026 Ocak ayında emekli promosyonları ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
İşte emeklilere en avantajlı promosyonu sunan bankalar…
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.