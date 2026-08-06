Emekli promosyonu Ağustos 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...

TEB

Maaşını 36 ay boyunca TEB'den alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 21 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşı tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapılırken, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler 9 bin TL'ye kadar ek promosyon alabiliyor.