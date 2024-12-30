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  4. Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı zammı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bazı bankalar, emekli maaşlarının üzerine çıkan promosyon ödemeleri yaptı. İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları.

Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar - Sayfa 1

Bankalar, emekli promosyon ücretlerinde güncellemeler yaparak rekabeti artırıyor. Ocak ayında beklenen maaş zammı öncesi bankalar, promosyon kampanyalarını yeniden düzenledi.

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Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar - Sayfa 2

Bazı bankalar, emekli maaşlarının üzerine çıkarak cazip promosyon tutarları sunuyor. İşte güncel banka banka promosyon ücretleri.

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Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar - Sayfa 3

Bazı özel bankaların sunduğu promosyon tutarları, emekli maaşlarını aşarak dikkat çekiyor. Bankalar arasındaki rekabet giderek artarken, yeni emekli olanlar için de cazip teklifler devam ediyor. 2025 yılında, emekli maaşını başka bir bankaya taşıyanlara 24 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

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Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar - Sayfa 4

İŞTE BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

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