Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı zammı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bazı bankalar, emekli maaşlarının üzerine çıkan promosyon ödemeleri yaptı. İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları.
Bankalar, emekli promosyon ücretlerinde güncellemeler yaparak rekabeti artırıyor. Ocak ayında beklenen maaş zammı öncesi bankalar, promosyon kampanyalarını yeniden düzenledi.
Bazı bankalar, emekli maaşlarının üzerine çıkarak cazip promosyon tutarları sunuyor. İşte güncel banka banka promosyon ücretleri.
Bazı özel bankaların sunduğu promosyon tutarları, emekli maaşlarını aşarak dikkat çekiyor. Bankalar arasındaki rekabet giderek artarken, yeni emekli olanlar için de cazip teklifler devam ediyor. 2025 yılında, emekli maaşını başka bir bankaya taşıyanlara 24 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.