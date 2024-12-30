Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Bazı özel bankaların sunduğu promosyon tutarları, emekli maaşlarını aşarak dikkat çekiyor. Bankalar arasındaki rekabet giderek artarken, yeni emekli olanlar için de cazip teklifler devam ediyor. 2025 yılında, emekli maaşını başka bir bankaya taşıyanlara 24 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.