Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel oranlar...
Emekli maaşını taşıyan vatandaşlar için 2026 emekli promosyon kampanyaları kapsamında sunulan fırsatlar yakından takip ediliyor. Bankalar arasında rekabet artarken, Ziraat Bankası, Akbank ve Halkbank gibi öne çıkan kurumların sunduğu promosyon tutarları dikkat çekiyor. Güncellenen kampanyalarla birlikte emeklilere verilen ödemelerde artış yaşanıyor. Hangi bankanın daha yüksek promosyon sunduğu ise tercih yapacaklar için belirleyici oluyor.
İşte güncel emekli promosyon kampanyaları...
AKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2026
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
Ek olarak %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılan SGK emeklileri, Eşya güvence sigortasından 2.600 TL yerine sadece 1.000 TL'ye yararlanabileceklerdir.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU
İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatı da bankanın emeklilere sunduğu avantajlar arasında.