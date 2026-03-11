Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel kampanyalar...
Mart ayı emekli promosyon kampanyası araştırılıyor. Yapı Kredi, Ziraat Bankası, ING, TEB, Akbank, Denizbank, İş bankası ve diğer bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Bazı bankalar 30 bine yakın promosyon imkanı sağlarken bazıları ise 15 bin TL promosyon imkanı sunuyor. Peki emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, Mart 2026 güncel emekli banka promosyon kampanyaları...
Emekli maaş promosyon kampanyalarında son durum merak ediliyor. Emekli maaşını istediği bankaya taşıyıp 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma sözü veren SSK-Bağkurlular promosyon kazanabiliyor.
Bankalar, nakit promosyonun yanı sıra otomatik ödeme talimatı, ek hesap kullanımı, kredi kartı, kredi kullanımı gibi işlemleri gerçekleştirenler için ek ödeme yapıyor.
İşte, bankaların emekli promosyon tutarları...
TEB
Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon
0-10.000 TL 5.000 TL 9.000 TL 14.000 TL
10.000-15.000 TL 8.000 TL 9.000 TL 17.000 TL
15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL 9.000 TL 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL 21.000 TL
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler, 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor.
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL;
Davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından toplam 5.000 TL.
Kredi kartı harcamasına toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.