Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel kampanyalar...

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler, 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor.

Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL;

Davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından toplam 5.000 TL.

Kredi kartı harcamasına toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.