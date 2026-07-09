Emekli promosyonu Temmuz 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel kampanyalar
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bu kez banka promosyonlarına çevrildi. Emekli maaşını taşımayı düşünen vatandaşlar, en yüksek promosyonu veren bankaları, güncel kampanyaları ve ödeme tutarlarını yakından takip ediyor. Bankaların temmuz ayına özel teklifleri merak konusu oldu. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte kampanya tarihleri, ek ödeme koşulları ve detaylar...
ING BANK
ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine yönelik yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, maaş tutarına göre koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödeniyor. Ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.
GARANTİ
Garanti BBVA, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, ek olarak harcama ve ürün kullanımına bağlı bonuslarla toplam kazanımın artırılabileceği belirtildi. Buna göre Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi işlemler üzerinden 10.000 TL'ye kadar ek ödül sağlanabiliyor.
AKBANK
Akbank, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 dönemine ilişkin promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor.
ALBARAKA
Albaraka Türk, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek koşullarla birlikte ise toplamda 30.000 TL'ye ulaşan ödül fırsatı sunuluyor.
1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Albaraka Türk'ten alma taahhüdü veren müşterilere promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon tutarı emekli maaşına göre değişirken, otomatik fatura ödeme talimatı veren ve yeni emekli müşteri yönlendirenlere ek ödüller sağlanıyor. Referans sistemiyle her yeni emekli müşteri için ek kazanç elde edilebiliyor.
Kampanya kapsamında toplam ödeme, maaş dilimine ve ek koşullara bağlı olarak 8.300 TL'den başlayıp 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.