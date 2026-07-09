Emekli promosyonu Temmuz 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel kampanyalar

GARANTİ

Garanti BBVA, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, ek olarak harcama ve ürün kullanımına bağlı bonuslarla toplam kazanımın artırılabileceği belirtildi. Buna göre Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi işlemler üzerinden 10.000 TL'ye kadar ek ödül sağlanabiliyor.