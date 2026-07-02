Emekli promosyonu Temmuz 2026 | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka rakamlar...

Yapı Kredi emekli promosyonu

Yapı Kredi’nin 31 Temmuz 2026’ya kadar sürecek kampanyasında toplam ödeme 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında ek koşulsuz ödemeler maaş baremine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.

Toplam tutarı artıran koşullar arasında şunlar yer alıyor:

İki yeni otomatik fatura talimatına 5.000 TL’ye kadar ek ödeme

Kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 5.000 TL’ye kadar ek ödeme

Mobil bankacılık aktifliği için 2.000 TL

Belirlenen kodla mobil müşteri olanlara 3.000 TL ek ödül

Bütün koşulların sağlanması halinde 20 bin TL ve üzeri maaş alan bir emeklinin toplam kazanımı 30 bin TL’ye ulaşabiliyor.