Emekli promosyonu Temmuz 2026 | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka rakamlar...
Emekli promosyonu 2026 Temmuz kampanyaları, kamu ve özel bankaların güncel nakit ödeme ve ek ödül fırsatlarıyla yeniden şekillendi. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, QNB, TEB, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk’ün maaş aralıklarına göre sunduğu promosyon tutarları 30 bin TL’ye kadar çıkarken, en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar, başvuru şartları, kampanya tarihleri ve ek ödeme koşulları belli oldu. İşte detaylar...
Yapı Kredi emekli promosyonu
Yapı Kredi’nin 31 Temmuz 2026’ya kadar sürecek kampanyasında toplam ödeme 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında ek koşulsuz ödemeler maaş baremine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.
Toplam tutarı artıran koşullar arasında şunlar yer alıyor:
İki yeni otomatik fatura talimatına 5.000 TL’ye kadar ek ödeme
Kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 5.000 TL’ye kadar ek ödeme
Mobil bankacılık aktifliği için 2.000 TL
Belirlenen kodla mobil müşteri olanlara 3.000 TL ek ödül
Bütün koşulların sağlanması halinde 20 bin TL ve üzeri maaş alan bir emeklinin toplam kazanımı 30 bin TL’ye ulaşabiliyor.
Garanti BBVA emekli promosyonu
Garanti BBVA’nın 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ve 10 bin TL’ye kadar bonus sunuluyor.
Nakit promosyon tutarları şöyle:
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 15.000 TL
Kart harcaması, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi şartlarıyla toplam 10 bin TL’ye kadar bonus kazanılabiliyor. Böylece toplam kampanya tutarı 25 bin TL’ye çıkıyor.
Albaraka Türk emekli promosyonu
Albaraka Türk, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine toplam 30 bin TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.
Maaşını taşıyan emeklilere ek koşul aranmadan ödenecek tutarlar şöyle:
9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 8.300 TL
10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 13.300 TL
15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 16.600 TL
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 20.000 TL
İki otomatik fatura talimatıyla 1.400 TL, yeni emekli müşterilerin yönlendirilmesiyle toplam 8.600 TL ek ödül alınabiliyor. Böylece 20 bin TL ve üzeri aylık alan emekliler için toplam kampanya tutarı 30 bin TL’ye ulaşıyor.
İş Bankası emekli promosyonu
Türkiye İş Bankası, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyan veya promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 25 bin TL’ye varan kampanya sunuyor.
Kampanya kapsamında 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödeniyor. Bankadan daha önce otomatik ödeme talimatı vermemiş müşterilere iki yeni fatura talimatı karşılığında 1.000 TL, ilk kez bireysel kredi kartı alacak emeklilere ise gerekli harcama koşuluyla 9.000 TL MaxiPuan veriliyor.