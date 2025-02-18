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  4. Emekli promosyonunda kötü haber: SGK yeni anlaşma yapmayacak

Emekli promosyonunda kötü haber: SGK yeni anlaşma yapmayacak

Milyonlarca emeklinin promosyonunda güncelleme bekleniyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında mart ayında imzalanacağı öne sürülen yeni protokolün imzasının gündemde olmadığı öne sürüldü.

Emekli promosyonunda kötü haber: SGK yeni anlaşma yapmayacak - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında imzalanması beklenen promosyon anlaşmaları ile ilgili kötü haber geldi. 

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Emekli promosyonunda kötü haber: SGK yeni anlaşma yapmayacak - Sayfa 2

Yeni promosyon tutarları bekleniyordu

Mart ayında imzalanacağı öne sürülen yeni promosyon protokolü ile emeklinin alacağı ödemelerin  40 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyordu.

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Emekli promosyonunda kötü haber: SGK yeni anlaşma yapmayacak - Sayfa 3

Anlaşma rafa kalktı

SGK kaynakları, bankalar ile bu yıl protokol imzalanmasının gündemde olmadığını belirtti. Anlaşmanın rafa kalktığı, her bankanın kampanya tutarını kendisinin belirleyeceği öne sürüldü.

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Emekli promosyonunda kötü haber: SGK yeni anlaşma yapmayacak - Sayfa 4

Mart ayında ödenecek bayram ikramiyeleri ile ilgili beklenirken, emekliye promosyonda kötü haber geldi. SGK’nın 'promosyon protokolü' görüşmeleri de masadan kaldırıldı.

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