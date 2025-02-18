Emekli promosyonunda kötü haber: SGK yeni anlaşma yapmayacak
Milyonlarca emeklinin promosyonunda güncelleme bekleniyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında mart ayında imzalanacağı öne sürülen yeni protokolün imzasının gündemde olmadığı öne sürüldü.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında imzalanması beklenen promosyon anlaşmaları ile ilgili kötü haber geldi.
Yeni promosyon tutarları bekleniyordu
Mart ayında imzalanacağı öne sürülen yeni promosyon protokolü ile emeklinin alacağı ödemelerin 40 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyordu.
Anlaşma rafa kalktı
SGK kaynakları, bankalar ile bu yıl protokol imzalanmasının gündemde olmadığını belirtti. Anlaşmanın rafa kalktığı, her bankanın kampanya tutarını kendisinin belirleyeceği öne sürüldü.