Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar
Emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankalardan da promosyon hamlesi geldi. En düşük emekli maaşı 16 bin 681 liraya yükseltilirken, banka promosyonları da 27 bin liraya kadar çıktı. İşte emekli maaşını taşıyanlara bankaların verdiği promosyon tutarları...
Milyonlar yüzde 16,67 zam alırken, en düşük maaş da 16 bin 681 liraya çıktı. Bu gelişme sonrası bankalardan da promosyon hamlesi geldi.
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EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENDİ
En düşük emekli aylığının artmasının ardından Mart 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretlerinde de otomatik olarak değişikliğe gidildi.
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