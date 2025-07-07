  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar

Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar

Emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankalardan da promosyon hamlesi geldi. En düşük emekli maaşı 16 bin 681 liraya yükseltilirken, banka promosyonları da 27 bin liraya kadar çıktı. İşte emekli maaşını taşıyanlara bankaların verdiği promosyon tutarları...

Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar - Sayfa 1

3 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon rakamlarıyla emekli zammı da netleşti.

1 | 7
Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar - Sayfa 2

Milyonlar yüzde 16,67 zam alırken, en düşük maaş da 16 bin 681 liraya çıktı. Bu gelişme sonrası bankalardan da promosyon hamlesi geldi.

2 | 7
Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar - Sayfa 3

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENDİ

En düşük emekli aylığının artmasının ardından Mart 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretlerinde de otomatik olarak değişikliğe gidildi.

3 | 7
Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar - Sayfa 4

Zammın ardından maaşını taşıyan emekliye ödenen promosyon tutarı yükseldi.

4 | 7