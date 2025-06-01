Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar
Haziran ayının başlamasıyla birlikte pek çok banka, emeklilere sunduğu promosyon kampanyalarını yeniledi. Kamu ve özel bankalar, emekli müşterilere çeşitli cazip fırsatlar sağlamaya başladı. Maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emekliler için ödemeler en üst seviyelere ulaştı. Bazı finans kuruluşları ise 24.000 TL'ye kadar varan promosyonlar sunuyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte 2025 Haziran emekli banka promosyon kampanyaları...
Haziran ayının başlamasıyla birlikte bankalar, emeklilere yönelik yeni promosyon fırsatlarını art arda açıklamaya başladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler için hem kamu hem de özel bankalar oldukça cazip seçenekler sunuyor.
2025 Haziran dönemine dair en güncel emekli promosyon kampanyaları ve ayrıntıları büyük ilgi görüyor.
İşte bankaların emeklilere özel promosyon tutarları ve kampanya bilgileri…
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Ayrıca "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı gündemde.