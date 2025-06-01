Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar

Haziran ayının başlamasıyla birlikte bankalar, emeklilere yönelik yeni promosyon fırsatlarını art arda açıklamaya başladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler için hem kamu hem de özel bankalar oldukça cazip seçenekler sunuyor.

2025 Haziran dönemine dair en güncel emekli promosyon kampanyaları ve ayrıntıları büyük ilgi görüyor.

İşte bankaların emeklilere özel promosyon tutarları ve kampanya bilgileri…