Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?

2025'te emekli promosyonları hız kesmeden devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve 12 banka daha rekabette öne çıkmak için kampanyalar düzenliyor. Emekliler, en yüksek promosyonu hangi bankadan alacaklarını merak ediyor.

İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...