Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar
Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca emekli, en yüksek promosyonu alabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Güncellenen tutarlarla birlikte bazı bankalar ek nakit fırsatları ve özel avantajlar da sunuyor. Bankalar arasında rekabet arttı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, banka banka güncel promosyon rakamları...
Haziran ayıyla birlikte emekli promosyonlarına yönelik arayışlar yeniden hız kazandı. Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankalardan alacakları promosyonlarla ek gelir elde etmeye devam ediyor.
Özel bankalar ile kamu bankaları, sundukları farklı ödeme seçenekleri ve kampanyalarla dikkat çekiyor.
Peki; en yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte detaylar...
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?
2025'te emekli promosyonları hız kesmeden devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve 12 banka daha rekabette öne çıkmak için kampanyalar düzenliyor. Emekliler, en yüksek promosyonu hangi bankadan alacaklarını merak ediyor.
İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.