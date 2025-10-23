  1. Ekonomim
  4. Emekli promosyonunda rekabet hızlandı: İşte banka banka 2025 güncel promosyon ödemeleri

Emekliler, bankaların emekli promosyonu kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar arasında rekabet kızışırken, güncel promosyon rakamları da netleşti. Peki, 2025’te emekli promosyonları ne kadar? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

2025 emekli promosyonu ne kadar? Ekim 2025 itibarıyla emekliler hangi bankadan ne kadar promosyon alıyor? Milyonlarca emekli için promosyonlar önemli bir ek gelir kaynağı olmaya devam ediyor.

Bankalar, promosyon kampanyalarını zaman zaman güncelleyerek rakamları artırabiliyor; maaşa göre belirlenen promosyonların yanı sıra ek ödeme ve bonuslar da sunulabiliyor.

İşte 2025 emekli promosyonları ve bankaların güncel kampanyaları hakkında detaylar…

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

