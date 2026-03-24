Emekli promosyonunda yarış kızıştı! En yüksek rakam hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlar
Emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Promosyon ödemelerinin yanında bankalar, farklı seçenekler ve avantajlarla ödeme rakamını 50 bin liraya kadar çıkardılar. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri en yüksek promosyon ödemesi veren bankaları araştırmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank, Halkbank, TEB ve Yapı Kredi güncel emekli maaş promosyonları...
Güncel emekli promosyon kampanyaları için araştırmalar devam ediyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ne kadar promosyon ödemesi alabilir? Bankalar sadece promosyon ödemesi değil, otomatik fatura talimatı, kredi ve kredi kartı kullanımı gibi şartları yerine getiren emekliler için farklı kampanya seçenekleri de sunuluyor.
Ziraat Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank, Halkbank, TEB ve Yapı Kredi güncel emekli maaş promosyonları için hangi kampanyalar var?
ŞEKERBANK
Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL ödeme yapmaktadır.
Ayrıca 3 Adet Otomatik Fatura Talimatı'na 5.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) kullanımına 3.000 TL, KMH için 2.000 TL, Kredi Kullanımına 5.500 TL ödenmektedir.
Böylece Şekerbank promosyon tutarı 27 bin 500 TL'ye kadar çıkmaktadır.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül verilmektedir.
Emekli maaşı;
0 - 10.000 TL arasında olanlara 6.250 TL,
10.000 - 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,
15.000 - 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödenmektedir.
15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak;
Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,
2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL,
Yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sunmaktadır.
Emekli promosyon kampanyasından 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilmektedir.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat'e taşıyanlara 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabilmektedir. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi verilmektedir.
Mevcut emekliler de yılda iki kere 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlandırılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.