Emekli seyyanen zam bekliyor! TÜED Başkanı Ergün: TÜFE oranındaki artış ‘zam’ değil

Bu nedenle en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine çekilmeli. Bütün emeklilere, memurlara yapılan ve bugünkü değeri yaklaşık 15 bin lirayı bulan tutarda seyyanen zam verilmeli. Ayrıca aralık ayı enflasyonunun da netleşmesiyle birlikte belli olacak 6 aylık enflasyon oranı da maaşlara uygulanmalı” dedi.