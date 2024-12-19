Emekli seyyanen zam bekliyor! TÜED Başkanı Ergün: TÜFE oranındaki artış ‘zam’ değil
Emekliler ocak zamları için gün sayarken, emeklilerden en düşük maaş için açlık sınırı ve seyyanen zam talebi geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, TÜFE oranındaki artışın ‘zam’ olmadığını dikkat çekerek, “Gerçek zam, refah payı eklenmiş ve aylıkları açlık sınırı olan 20 bin liranın üzerine taşıyacak bir rakamdır” dedi.
Milyonlarca emekli ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonunu bekliyor. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte emeklinin 2025 yılının ilk yarısında alacağı zam netlik kazanacak.
Emekliden hükümete 'seyyanen zam' çağrısı
Emekliler ocak zammı için gün sayarken Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün’den hükümete ‘seyyanen’ zam çağrısı geldi.
“Seyyanen zam verilsin, en düşük maaş asgari ücret seviyesine çekilsin”
En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini belirten TÜED başkanı Ergün Türkiye Gazetesi'ne konuştu. Ergün, “Emekli, zor şartlar altında geçinmeye çalışıyor.
Bu nedenle en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine çekilmeli. Bütün emeklilere, memurlara yapılan ve bugünkü değeri yaklaşık 15 bin lirayı bulan tutarda seyyanen zam verilmeli. Ayrıca aralık ayı enflasyonunun da netleşmesiyle birlikte belli olacak 6 aylık enflasyon oranı da maaşlara uygulanmalı” dedi.