Emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi

3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon verisinin gelmesiyle zam oranları da netleşecek. 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 25 civarında. Bu durumda emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Öte yandan en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ancak ne kadar zam yapılırsa yapılsın kök maaşlar artmıyor.