Emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi. Peki emekli maaşlarına Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Kök maaşlara zam yapılacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Uzman isim hesaplama yaptı, rakam verdi.
3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon verisinin gelmesiyle zam oranları da netleşecek. 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 25 civarında. Bu durumda emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Öte yandan en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ancak ne kadar zam yapılırsa yapılsın kök maaşlar artmıyor.
Şimdi yeni bir formül konuşuluyor. 'Kök maaşa önce seyyanen zam yapılacak, ardından da enflasyon farkı zamlı kök maaşa yansıtılacak' iddiası gündemde... Bu durumda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Merak edilen noktalardan biri de emekli maaşına refah payı eklenip eklenmeyeceği... Ekonomist Muhammet Bayram, tüm detayları CNN TÜRK canlı yayınında anlattı, tahminini paylaştı.
EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Milyonlarca emekli yapılacak zammı merak ediyor. Memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emeklisi için iki farklı değerlendirme yapmamız gerekiyor. Çünkü memur emeklileri toplu sözleşme zammından kaynaklı olarak 5 puan daha az maaş alacaklar.
Ocak ile Mayıs ayları toplamı enflasyon farkı yüzde 22.72. Daha Haziran ayı enflasyonu belli olmadı. Ama tahmini yüzde 2.5'larda bir enflasyon farkı olmasını bekliyoruz. Yüzde 22.72'ye yüzde 2.5'u eklediğimizde bu oran yüzde 25 ile 26'ya tekabül ediyor.