Emekli ve memur maaş zammı 2026: Emekli ve memur maaşı nasıl hesaplanır? İşte en kolay yöntem...
Milyonlarca emekli ve memurun ocak ayı maaş artış oranları belli oldu. Şimdi taban maaş belirlenecek ve artışlar maaşlara yansıtılacak. Ödemeler bu ay yapılacak. Peki kim kaç lira alacak? İşte en kolay maaş hesaplama yöntemi...
Emekliler ve memurlar için 2026 yılının ilk 6 ayı için maaş artış oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 enflasyon artışı alırken memurların toplu sözleşme ile farklarından oluşan zam oranları yüzde 18.60 oldu.
Peki bu oranlar nasıl uygulanacak? Emekliler maaşlarını nasıl öğrenecek? İşte detaylar...
EMEKLİLER YENİ MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Ocak ayı itibarıyla uygulanacak yeni oranlarla oluşacak maaşlar bu ay ödenecek. Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için ocak ayında artırılmış aylıklar ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş günleri ayın 17'sinde başlayacak ve 28'ine kadar devam edecek.
MEMUR EMEKLİLERİ NEDEN ESKİ MAAŞI ALDILAR?
Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Henüz artış oranları belli olmadığı için eski rakamlardan maaşlar yatırıldı. Ancak yüzde 18.60 oranındaki artıştan kaynaklanan farkları bu ay içinde emekli memurların hesaplarına yatırılacak.