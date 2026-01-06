Emekli ve memur maaş zammı belli oldu: İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 12.19 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında zam almaya hak kazandı. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Ancak en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin kanun düzenlemesi gerekiyor. Hükümetin buna ilişkin nihai kararı açıklanarak TBMM'ye sunulacak.