Emekli ve memur maaş zammı belli oldu: İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşları
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliler yüzde 12.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18.60 oranında zam almaya hak kazandı. Böylece, en düşük emekli aylığı 18 bin 939 liraya, en düşük memur maaşı ise bin liralık seyyanen zamla birlikte 60 bin 896 liraya yükselecek. İşte meslek meslek yeni memur ve memur emeklisi zamları...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık enflasyonunu açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları da netleşti.
Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2.06, ağustosta yüzde 2.04, eylülde yüzde 3.23, ekimde yüzde 2.55 ve kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0.89 arttı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 12.19 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında zam almaya hak kazandı. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Ancak en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin kanun düzenlemesi gerekiyor. Hükümetin buna ilişkin nihai kararı açıklanarak TBMM'ye sunulacak.