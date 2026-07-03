Emekli ve memur maaş zammı belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu
2026 Temmuz emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte ocak-haziran dönemini kapsayan kümülatif enflasyon farkı kesinleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da ortaya çıktı.
Milyonlarca emeklinin merak ettiği "SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?", "20 bin TL emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının yanıtı da yeni oranlarla birlikte netleşti.
EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Emekli ve memur maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapılıyor. Bu artışların hesaplanmasında 6 aylık enflasyon verileri esas alınıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkıyla birlikte belirleniyor.
EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?
SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.
TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.