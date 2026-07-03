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Emekli ve memur maaş zammı belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu

2026 Temmuz emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte ocak-haziran dönemini kapsayan kümülatif enflasyon farkı kesinleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da ortaya çıktı.

Emekli ve memur maaş zammı belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu - Sayfa 1

Milyonlarca emeklinin merak ettiği "SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?", "20 bin TL emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının yanıtı da yeni oranlarla birlikte netleşti.

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Emekli ve memur maaş zammı belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu - Sayfa 2

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Emekli ve memur maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapılıyor. Bu artışların hesaplanmasında 6 aylık enflasyon verileri esas alınıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkıyla birlikte belirleniyor.

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Emekli ve memur maaş zammı belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu - Sayfa 3

EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.

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Emekli ve memur maaş zammı belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu - Sayfa 4

TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

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