Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? SGK uzmanı kötü haberi verdi
TÜİK'in verilerine göre, son 5 aylık enflasyon farkı %22,72 olarak belirlendi. Çalışan memurlar ve milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. "Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı 3 Temmuz'da belli olacak. SGK Uzmanı Nergis Şimşek ise birçok emekliyi bekleyen olası tehlikeleri değerlendirdi.
6 aylık enflasyon farkı öncesinde milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde 3 Temmuz'da yapılacak olan zam yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran enflasyon verilerinin açıklamasına sadece 3 gün kaldı. Böylece 2024 yılının 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, memur ve emekli (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) maaş zammı Temmuzda ne kadar olacak? Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Nergis Şimşek, memur ve emeklileri bekleyen maaş zammı tehlikesini açıkladı ve son tahminleri paylaştı.
Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak?
İlk 6 aylık enflasyon farkını yüzde 27 civarında beklediğini belirten Şimşek, "Ocak ayında yüzde 6,7, şubatta yüzde 4, 53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında yüzde 3,18 ve mayıs ayında yüzde 3,37 olmak üzere, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22.72 oranında gerçekleşti
Şimşek, "Son aylarda enflasyon oranları yaklaşık yüzde 3 civarında seyrediyor. Haziran ayı enflasyonu da TÜİK tarafından açıklandığında yüzde 3 civarında olursa 2024 Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyonun yüzde 27 civarında olacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.
Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?
Toplu sözleşme farkının memurlara nasıl yansıyacağı konusunda şöyle konuştu;
"7. Dönem toplu sözleşmede memurlar için 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 15 zam verilmişti. Dolayısıyla, bu ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranından bu yüzde 15'lik kısmın çıkarılması gerekiyor. Yani gerçekleşen yüzde 27 enflasyon oranından yüzde 15 çıkarıldığında, memurlar için enflasyon farkı yüzde 12 olarak hesaplanıyor.