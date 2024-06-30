Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? SGK uzmanı kötü haberi verdi

6 aylık enflasyon farkı öncesinde milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde 3 Temmuz'da yapılacak olan zam yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran enflasyon verilerinin açıklamasına sadece 3 gün kaldı. Böylece 2024 yılının 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, memur ve emekli (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) maaş zammı Temmuzda ne kadar olacak? Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Nergis Şimşek, memur ve emeklileri bekleyen maaş zammı tehlikesini açıkladı ve son tahminleri paylaştı.