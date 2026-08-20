Emekli ve memur maaşında Ocak 2027 hesabı: İki farklı zam senaryosu masada
Memur ve emeklilerin Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalar, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden şekillenmeye başladı. Peki Ocak 2027’de memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahmini ile piyasa katılımcılarının yüzde 29,43’lük beklentisi, zam oranlarına ilişkin iki farklı senaryoyu ortaya koydu. İşte detaylar...
Ocak 2027’de emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış için yeni hesaplamalar gündemde. Mevcut tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının yüzde 8,70 ile yüzde 9,91, memur ve memur emeklilerinin aylıklarının ise yüzde 6,67 ile yüzde 7,86 arasında artabileceği öngörülüyor.
Hesaplamasına göre, söz konusu oranların gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 75 bin 774 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 34 bin 5 liraya yükselebilir.
Ancak Ocak 2027’de uygulanacak kesin zam oranı, Temmuz-Aralık 2026 döneminde gerçekleşecek 6 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Emeklilerin en düşük aylığının ne kadar olacağı da bu süreçte yapılacak düzenlemelere bağlı olacak.