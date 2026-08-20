Emekli ve memur maaşında Ocak 2027 hesabı: İki farklı zam senaryosu masada

Ocak 2027’de emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış için yeni hesaplamalar gündemde. Mevcut tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının yüzde 8,70 ile yüzde 9,91, memur ve memur emeklilerinin aylıklarının ise yüzde 6,67 ile yüzde 7,86 arasında artabileceği öngörülüyor.